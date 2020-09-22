У главного тренера и двоих хоккеистов «Салавата Юлаева» подозревают коронавирус

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В преддверии домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», у главного тренера и двоих игроков «Салавата Юлаева» выявили «первично положительный результат» теста на коронавирус. Матч должен пройти сегодня, 22 сентября, на льду «Уфа-Арены». Генеральный директор уфимского клуба прокомментировал ситуацию.

- После поездки в Казань и Москву команда и персонал ХК «Салават Юлаев» в полном составе прошли плановые тесты на коронавирусную инфекцию. В итоге первично положительный результат выявлен у главного тренера «юлаевцев» Томи Ламсы, нападающих Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова, - заявил Александр Курносов.

По словам руководителя клуба, сейчас тренер и игроки проходят дополнительное обследование для подтверждения диагноза. При этом у них нет симптомов коронавирусной инфекции и нормальное самочувствие. Всех троих изолировали от контактов с другими игроками, тренерами и персоналом команды.

- Тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к матчу с «Сочи», - подчеркнул генеральный директор «Салавата Юлаева».

Матч с ХК «Сочи» должен состояться сегодня, 22 сентября. Начало в 19:30 по уфимскому времени. Матч в прямом эфире покажет телеканал БСТ.