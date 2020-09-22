Иностранец изнасиловал молодую уфимку в ее собственной квартире

Подозреваемого в изнасиловании гражданина Узбекистана объявили в розыск

В Октябрьском районе Уфы гражданин Узбекистана изнасиловал 20-летнюю девушку. Об этом сообщил источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Потерпевшая обратилась в полицию вечером 19 сентября, спустя почти час после надругательства. По словам горожанки, она стала жертвой насильника в своей собственной квартире. Сотрудники установили личность подозреваемого – им оказался 28-летний гражданин Республики Узбекистан, какое-то время он проживал в городе Стерлитамаке. Известно, что временное разрешение на пребывание в стране у мужчины истекло еще в феврале 2019 года.

С места преступления криминалисты изъяли одеяла, подушки, покрывало, полотенце, а также следу рук и обуви. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования.