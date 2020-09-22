День Республики в Уфе: план праздничных мероприятий

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В уфимской мэрии составили план праздничных мероприятий по случаю Дня Республики, который отмечается в Башкирии 11 октября. Напомним, что на эту же дату с 12 июня в столице были перенесены и другие праздники – День города, День России и 266-летие со дня рождения Салавата Юлаева.

Как рассказала на оперативном совещании вице-мэр Алина Сулейманова, главное городское мероприятие – праздничный концерт – начнется в 18:00 на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром. Перед жителями и гостями Уфы выступят творческие коллективы и известные артисты со всей республики. С 16:00 здесь будет организована работа общепита.

После концерта, который завершится в 23:00, состоится салют. Фейерверки прогремят и в северной части города – в находящемся на последнем этапе реконструкции парке «Первомайский».

Одновременно с главной площадкой локальные точки притяжения горожан будут организованы во всех районах Уфы: в Ленинском - парк "Волна", Демском - парк "Демский", Калининском - парк "Первомайский", Кировском - амфитеатр Набережной реки Белой, в Орджоникиздевском - площадь имени Серго Орджоникидзе, Советском - парк имени Якутова и Октябрьском - парк "Кашкадан".