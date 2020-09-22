Стало известно, кто заменил Салавата Хусаинова на посту первого вице-мэра Уфы

В Уфе сменился первый вице-мэр

Место бывшего вице-мэра Уфы Салавата Хусаинова, который избрался депутатом башкирского парламента, занял Радмил Муслимов. Чиновник будет работать в статусе исполняющего обязанности. Перед назначением он руководил строительством и ремонтом дорог в городе. Об этом на оперативном совещании 22 сентября сообщил глава администрации Ульфат Мустафин.

– Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации города Уфы назначен Муслимов Радмил, ранее возглавляющий Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений. Пожелаем ему успехов и удачи, – сказал Мустафин.