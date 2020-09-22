Жителей башкирского города предупредили о вышках с «очень вредными излучениями»

Жителя Нефтекамска перепугали сотовые вышки Фото: Михаил ФРОЛОВ

У подъезда жилого дома в башкирском городе Нефтекамске появилось объявление с предупреждением о вышках с «очень вредными излучениями». Они якобы установлены на крыше местного торгового центра «Европейский». Фотографией объявления в соцсетях поделился горожанин.

На прикрепленном к стенке листе написано, что в «радиус излучения мощных станций сотовых антенн» попадают жилые дома и детские площадки в радиусе 500 метров. Неизвестный активист призвал всех, «кому не наплевать на свое здоровье, собраться и обратиться в администрацию торгового центра».

В комментариях под постом один из пользователей предположил, что автор объявления перепугался вышек 5G. Ему посоветовали выбросить из дома микроволновку и телефон, поскольку они тоже могут быть источником излучения.