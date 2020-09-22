На Советской площади в Уфе вырубили около 20 деревьев

фото: facebook.com

На Советской площади в Уфе вечером 21 сентября было вырублено порядка 20 деревьев. Об этом в соцсетях передало сообщество «Зеленая Башкирия».

– Уфимские липы вырубили, – написали активисты. – Каким бы не был общественный протест против необдуманной рубки деревьев на улице Советской, она все же началась. Было вырублено более 20 деревьев (считали по пням)! Рубка была явно сплошной, из них только у 3 стволов увидели следы гниения и трухи!

Общественница Кристина Абрамичева на своей странице в фейсбуке сообщила, что липы «начали пилить до получения всех экспертиз». По словам активистки, «это результат несогласованности» Главархитектуры и Управления коммунального хозяйства – первое ведомство было настроено дождаться итогов экспертиз, а второе «действовало по своему разумению». Дальнейшую вырубку деревьев минувшим вечером смогли остановить эко-активисты.

фото: facebook.com

– В данный момент мы ожидаем полицию - деревья начали обрабатывать неизвестной коричневой жидкостью. У эко-активистов есть подозрение, что это ускорит процесс избавления от лип, – добавила Абрамичева.

Напомним, 89 старинных лип планировалось вырубить в рамках реконструкции Советской площади. Против этого выступают уфимцы с активной гражданской позицией.