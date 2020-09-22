В Башкирии ФАС отменила закупку по обустройству трассы Уфа-Оренбург на 186 млн рублей

Фото: Рустем Ахунов

Накануне Федеральная анитимонопольная служба отменила итоги тендера на обустройство трассы Р-240 Уфа-Оренбург. Победитель электронного аукциона должен был установить отбойники вдоль дороги на сумму порядка 186 млн рублей. Деньги на это выделили из федерального бюджета.

В начале сентября победителем аукциона стала компания РусРемСтрой» из Казани. По данным «РБК-Уфа» ее признали единственной соответствующей условиям закупки. Однако с этим не согласились конкуренты и обратились с жалобой в региональное управление антимонопольной службы.

В итоге, ФАС отменила итоги тендера, усмотрев нарушения у заказчика – Упрдор «Приуралье» нарушили сроки размещения документации.