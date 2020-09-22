В Башкирии отопление подключено в 97% домов

!no_title Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В минувший понедельник, 21 сентября, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии вице-премьер Борис Беляев заявил, что отопление подключили в 97% домов республики. По данным министерства ЖКХ, 99,9% школ, детских садов и больниц также отапливаются.

Без тепла остался пока один социальный объект в Бакалинском районе – там сгорел насос в блочной котельной – и еще один в Янаульском районе. Там идет капитальный ремонт центральной районной больницы. Без отопления пока остался объект в Уфимском районе – там устанавливается отдельный газовый котел, поэтому пока отопление не дают.

- В отношении жилищного фонда центральное отопление подключено на 97% многоквартирных домов. Рассчитываем, что до завтрашнего дня все МКД будут подключены. На удаление воздуха из систем и отладку оборудования потребуется еще какое-то время, - подчеркнул Борис Беляев.