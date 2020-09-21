В Уфе за две минуты обокрали секс-шоп

По факту кражи было возбуждено уголовное дело

В Уфе неизвестный обокрал секс-шоп. Ему на это хватило всего две минуты.

По данным собственного источника «КП-Уфа», кража произошла глубокой ночью 17 сентября в Советском районе города. Злоумышленник пробрался в интим-магазин, отжав пластиковые входные двери.

В 3:41 на пульт охранного предприятия поступил сигнал тревоги. В 3:43 чоповцы уже были на месте, однако к этому времени воришки уже и след простыл. Он успел унести кассовый лоток, в котором лежало чуть больше четырех тысяч рублей.

Криминалисты обнаружили отпечатки пальцев и след обуви предполагаемого преступника. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.