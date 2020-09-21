Китайский инвестор нацелился на строительство в Башкирии завода за 3 млрд рублей

фото: "Корпорация развития"

Китайский инвестор Ван Ваньчжэнь хочет построить в Башкирии завод за 3 млрд рублей. Свой интерес иностранный бизнесмен и гендиректор фирмы «БОГАН» [ООО, зарегистрирована в Калужской области] обозначил на рабочей встрече с представителем Минпрома Башкирии Валерием Демидовым. Переговоры прошли на территории индустриального парка «Уфимский» 17 сентября.

В Корпорации развития Башкирии объяснили, что китайская сторона хочет открыть в Уфимском районе предприятие по нанесению полимерного покрытия на рулонную сталь. Производство будет оснащено системой непрерывного контроля процесса окрашивания.

– Потенциальным инвестором осуществлен подбор производственной площадки для реализации проекта общей площадью 2 га. Предполагаемый общий объем инвестиций составит около 3 млрд. рублей, – добавили в ведомстве, отметив, что проект позволит создать порядка двухсот новых рабочих мест.