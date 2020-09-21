Вынесен приговор жителю Башкирии, который зарезал бывшую жену и пять дней прятался от полиции в лесу

Тело убитой было обнаружено в парке

В суде башкирского города Октябрьского вынесен приговор местному жителю, который весной 2020 года зарезал бывшую жену. Подробности дела сообщили в региональной Следкоме.

18 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 38-летней женщины с признаками насильственной смерти. Труп был замечен на территории парка «Победы». Подозрение следователей пало на 42-летнего экс-супруга погибшей, с которым у нее неоднократно были конфликты на почве ревности. Сыщики также обратили внимание, что ранение женщине было нанесено ножом с необычной формой лезвия – как оказалось, бывший муж потерпевшей занимался изготовлением холодного оружия и даже отправлял ей фотографии своих работ.

Мужчину после нескольких дней розыска удалось задержать в пригороде Октябрьского. Его поймали сотрудники дорожно-патрульной службы. Во время разбирательства и допросов следователи восстановили картину произошедшего:

– В вечернее время подсудимый выследил свою бывшую супругу и нанес ей множественные ножевые ранения по различным частям тела, от которых женщина скончалась на месте. Затем злоумышленник покинул место преступления и пять дней скрывался на своем автомобиле, передвигаясь по проселочным дорогам и ночуя в лесу, – передали в СК.

В ходе осмотра машины убийцы был обнаружен нож со следами крови погибшей. Как позже признался мужчина, он сам его изготовил. Суд приговорил фигурантка уголовного дела к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной строгого режима.