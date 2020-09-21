Последняя неделя «бабьего лета» в Башкирии: синоптики рассказали, чего ждать от погоды

Фото: Рустем Ахунов

Накануне синоптики представили очередной прогноз погоды на несколько дней вперед. Во второй половине рабочей недели в Башкирии установится ясная и сухая погода. По всей видимости, это будут последние дни «бабьего лета» - скоро в республику придут холода.

Начиная с четверга, 24 сентября и до конца сентября в Башкирии прогнозируется ясная погода без осадков. Температура воздуха в дневное время суток не опустится ниже +14°C. Самым теплым днем обещает стать вторник, 29 сентября – столбики термометров поднимутся до +19 градусов Цельсия.

В ночное время метеорологи прогнозируют резкие перепады температур. Так, вплоть до конца сентября в Башкирии по ночам будет холодать до +3, +6 °C.

По данным долгосрочного прогноза, с 24 по 30 сентября в республике резкого усиления ветра не ожидается.