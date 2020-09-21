В МЧС Башкирии предупредили о резком ухудшении погоды

В Башкирии с каждым днем становится все холоднее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение. В ближайшие сутки – с 21 на 22 сентября – в республике вновь ожидается ухудшение погоды.

Ночью местами по региону сохранятся заморозки – в воздухе и на поверхности почвы температура упадет до 0,-2 градусов. Днем поднимется сильный западный ветер, порывы будут достигать 18 метров в секунду. Кроме того, в темное время суток на отдельных участках автодорог появится дымка, которая ограничит видимость до одного-двух километров.

В целом в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируются небольшие дожди, в отдельных восточных районах со снегом. Днем столбики термометров покажут +9, +14 градусов.