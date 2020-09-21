«Красавица, ты ушла от нас так рано»: в Башкирии девушка трагически погибла на улице родной деревни

28-летняя Гульсия скончалась до приезда скорой помощи

Стали известны подробности трагического инцидента, произошедшего в ночь на 19 сентября в Бурзянском районе Башкирии. Там на центральной улице в деревне Байназарово лихач на отечественной «двенадцатой» сбил трех пешеходов, возвращавшихся домой по обочине дороги. Перепугавшись, что задавил людей, 25-летний парень поспешил скрыться с места аварии, но вскоре был задержан по горячим следам сотрудниками полиции. От медосвидетельствования молодой человек отказался, потому что накануне употреблял алкоголь. Сейчас по факту смертельного наезда начато разбирательство.

Все пострадавшие пешеходы оказались местными жителями Байназарово – все они получили серьезные травмы. Серьезнее всех пострадала 28-летняя Гульсия А. – она скончалась на месте аварии до приезда медиков. Ее друг, 36-летний Рамис И., получил перелом голени и был госпитализирован, а еще одна 24-летняя приятельница Галина А. получила незначительные ссадины и ушибы и от медицинской помощи отказалась.

С погибшей Гульсией простятся в ее родной деревне. Знакомые и соседи девушки вспоминают ее только добрыми словами – как отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.

- Красавица, ты ушла от нас так рано. Терпения близким, царство небесное, - скорбят однесельчане погибшей.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье погибшей Гульсии А.