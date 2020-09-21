Хабиров пояснил, почему в Башкирии повысилась плата за вывоз мусора

Хабиров объяснил рост тарифов за вывоз ТКО

Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев 21 сентября официально объявил о повышении тарифов за вывоз мусора. С сентября 2020 года с 35 до 55 рублей в месяц выросла плата для жителей тех населенных пунктов, где отходы не вывозили до 1 января 2019 года, а с 70 до 75 рублей там, где договоры на услугу были заключены до января 2019 года. Глава республики Радий Хабиров объяснил, чем вызван рост этих тарифов.

– Надо четко, волной объяснить, вот эти 20 рублей почему повышаем. Потому что столько денег вложили из бюджета на установку контейнерных площадок […], потому что и автопарк перевозчиков мусора увеличили. Надо всегда людям повторять, что у нас были установлены одни из самых низких тарифов в России. Они были экономически не обоснованы, поскольку мы не хотели лупить деньги с людей за то, чего мы не делали – а сейчас начали, - прокомментировал решение властей Хабиров.