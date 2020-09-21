В Башкирии от гриппа привито более 400 тысяч жителей

Следующая партия вакцины ожидается в конце сентября - начале октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии по состоянию на 21 сентября от гриппа привито больше 400 тысяч человек. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

– На текущую дату в республике привито 412 тысяч человек – 81% [516 тысяч доз] от полученной вакцины. В большинстве районов вакцинация завершена. Ориентировочное время прибытия следующей партии вакцины – конец сентября - начало октября, – отрапортовал чиновник в докладе перед главой Башкирии Радием Хабировым.

Руководитель региона призвал жителей сделать прививку от гриппа, чтобы избежать возможных осложнений и снизить эпидемиологический фон в республике.