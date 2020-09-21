В Башкирии без вести пропали двое подростков

фото: "Лиза Алерт"

В башкирском селе Учалы без вести пропали двое подростков – 13-летний Ярослав К. и 15-летний Данил К.. Об этом сообщили в организации «Лиза Алерт». Волонтеры организовали массированные поиски. Они полагают, что пропавшие могут находиться в любом городе или районе республики. Как сообщил собственный источник "КП-Уфа", 20 сентября юноши ушли из детского дома «Учалинский центр «Семья» в неизвестном направлении. Известно, что младший - Ярослав - ранее уже убегал из социального учреждения.

Приметы Ярослава: рост – 155 см, спортивное телосложение, вьющиеся светлые волосы, карие глаза. Был одет в оранжевую футболку, черные джинсы и черные сланцы.

Приметы Данила: рост – 164 см, худощавое телосложение, каштановые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в светло-серую толстовку, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто знает о местоположении подростков, просят сообщить по номеру 8(800)700-54-52 («Лиза Алерт») или 112 (экстренная служба).