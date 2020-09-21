В ковид-госпитале под Уфой обнаружен туберкулез

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У одного из пациентов инфекционного ковид-госпиталя в селе Зубово под Уфой обнаружен туберкулез. Об этом 21 сентября на оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказал глава местного Минздрава Максим Забелин.

– Две палаты у нас сделаны как изолированные. Просто нашли конкурирующее заболевание – туберкулез – у пациента с вирусной пневмонией, – сказал чиновник.

По его словам, сейчас «инфекционка» работает в полную силу: в палатах лежит 321 пациент, один из них – в тяжелом состоянии.