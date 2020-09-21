С экс-чиновницы из Башкирии взыскали 8,6 млн рублей за махинации с землей

Прокуратура через суд взыскала с чиновницы 8,6 млн рублей

Экс-главу Русско-Юрмашского сельсовета Уфимского района обязали выплатить 8,6 млн рублей. В такую сумму был оценен ущерб от махинаций с землей, которые провела бывшая чиновница. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как пояснили в надзорном ведомстве, основанием для взыскания стал приговор, которым в прошлом госслужащую признали виновной по двум статьям – злоупотребление полномочиями и служебный подлог. В суде было установлено, что женщина в период с апреля по ноябрь 2009 года изготовила подложные документы и с помощью них передала в собственность землю 17 гражданам. Впоследствии новые владельцы застроили или перепродали участки, а бюджет поселения получил ущерб в размере 8,6 млн рублей.

С целью возмещения вреда прокуратура обратилась с заявлением в суд, который удовлетворил ее требования и взыскал сумму причиненного ущерба.