«Все нормально»: гендиректор «Уфы» ответил на эмоциональную речь Беленова после проигранного матча Фото: Рустем АХУНОВ

Гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков отреагировал на послематчевое интервью голкипера Беленова, в котором последний заявил о кадровых проблемах клуба.

Напомним, что голкипера признали лучшим игроком матча Уфа-ЦСКА по версии телеканала Матч ТВ. Также игру вратаря «Уфы» отметили и в ЦСКА – защитник Фернандес заявил, что хозяева не проиграли с разгромным счетом только благодаря игре Александра Беленова.

На следующий день в сообществе «Уфы» в соцсетях появилось обращение гендира Рината Шайбекова. В нем говорится, что ситуация с кадрами в команде остается под контролем.

- Республика не оставит команду, будет помогать клубу, все нормально. Усиления будут, до закрытия трансфертного окна появятся новые игроки, - говорит функционер.

Также Шайбеков добавил, что клуб будет придерживаться трансферной политике прошлых лет – приобретать молодых игроков, которые смогут раскрыть себя в «Уфе».