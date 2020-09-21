«Сами можем попасть в такую беду»: Радий Хабиров высказался о застрявших в Башкирии иностранцах

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 21 сентября, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров поблагодарил глав южных районов и городов республики за помощь застрявшим там иностранцам. Более 1,5 тысяч граждан Киргизии оказались в непростой ситуации – они ехали на автобусах к границе с Казахстаном, но власти Оренбургской области их не пропустили на свою территорию.

Когда стало понятно, что сотни автобусов с иностранцами застряли на границе с Оренбуржьем, тот же Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности к ЧС и ввел жесткие ограничения на передвижения в ряд городов и районов.

- Хотел бы поблагодарить глав районов. Аургазинский район, Салават, Кумертау – спасибо большое! Я просил по человечески всю эту работу сделать (разместить иностранцев. – Ред). Люди попали в непростую ситуацию, они не виноваты в этом. Сразу скажу, не все так приняли их, как мы. Правильно, что их разместили и питание обеспечили. Знаете, мы и сами можем когда-нибудь попасть в такую беду, - подытожил глава Башкирии.