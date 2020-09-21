Медицинские инспекторы покинули школы Башкирии

Мединспекторы работали с начала учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьные медицинские инспекторы, обеспечивавшие соблюдение санитарных норм в учебных заведениях Башкирии, покинули свои посты. Об этом 21 сентября на оперативном совещании в правительстве республики сообщил Радий Хабиров.

– Сегодня они завершили эту работу. Я очень хочу поблагодарить этих молодых людей, которые выполнили очень важную работу. Обратите внимание, мы этот период [начало учебного года] очень аккуратно прошли. Там где-то несколько случаев [заражения коронавирусом] было в нескольких школах. Самое главное – мы не допустили цепную реакцию, когда большие педагогические коллективы заболели бы, – сказал Хабиров.

Напомним, группы медицинских инспекторов были сформированы из числа студентов старших курсов БГМУ и медицинских колледжей. В школах молодые люди следили за организацией пропускного режима, мерили температуру на входах, следили за наличием антисептиков, соблюдением социальной дистанции и влажной уборкой.