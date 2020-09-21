Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 8452 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии Минздрав отчитался о ситуации с эпидемией коронавируса в регионе. Так, по последним данным, в республике за сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом, таким образом уровень распространения инфекции составляет всего лишь 0,5 процентов.

- С легкой степенью заболевания на амбулаторном лечении находятся 495 человек, в стационарах – 33 человека. В основном, их состояние оценивается как средней тяжести, и только один пациент находится в тяжелом состоянии. С выздоровлением за минувшую неделю выписаны 224 человека, а всего выздоровевшие составляют более 94 процентов от общего числа, - уточнили в ведомстве.

Новых летальных случаев от ковида не зарегистрировано – их по-прежнему 34. Еще 220 человек находятся на самоизоляции после контакта с положительными коронавирусными пациентами.

Также министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отметил, что в минувшую пятницу в республику поступила первая партия вакцин от коронавируса. Сейчас проводится отбор кандидатов на вакцинирование. Одними из первых вакцину получат медики.