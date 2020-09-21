Радий Хабиров отменил запланированную зарубежную поездку

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 21 сентября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что поездка башкирских чиновников в Турцию переносится. Виной всему ужесточение ограничений из-за распространения коронавируса.

- Наша поездка в Стамбул на небольшое время переносится, в связи с понятными причинами, прежде всего с пандемией. Ее нужно в уме у себя держать и готовится, - заявил Хабиров.

Напомним, недавно в Уфе приезжала делегация из Турции. В ее составе были, в том числе, представители турецкого футбольного союза и клуба «Фенербахче». В тот день вновь заговорили о строительстве нового футбольного стадиона для ФК «Уфа».