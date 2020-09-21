В организации Дня Республики в Башкирии будут участвовать восемь министров

День Республики в Башкирии пройдет 11 октября

В организации Дня Республики, который пройдет в Башкирии 11 октября, будут участвовать сразу восемь министров. Указ о подготовке к празднику 21 сентября подписал глава региона Радий Хабиров.

В состав оргкомитета вошли 25 высокопоставленных чиновников, среди которых министры Борис Беляев (МинЖКХ), Роман Деев (МВД), Максим Забелин (Минздрав), Ленара Иванова (Минтруд), Лира Игтисамова (Минфин), Ильшат Фазрахманов (Минсельхоз), Айбулат Хажин (Минобр), Амина Шафикова (Минкульт). Председателем комитета назначен руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

В указе Хабирова прописаны рекомендации администрациям районов и городов. Они должны будут обеспечить праздничное оформление домов, улиц и площадей, провести торжественные мероприятия, организовать культурно-массовые мероприятия, а также ярмарки и выездную торговлю.