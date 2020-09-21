В Уфе из-за сильного ветра деревья упали на автомобили и линии электропередач

фото: УГЗ по Уфе

В Уфе сильный ветер повалил шесть деревьев в четырех районах – Орджоникидзевском, Ленинском, Октябрьском и Советском. Все случаи были зафиксированы 20 сентября Управлением гражданской защиты.

По данным аварийной службы, в результате происшествий пострадали два автомобиля. Еще два дерева повалились на линии электропередач.

– По одному дереву упало в сквере «Дубки» и на тротуар на улице Мира. Из людей никто не пострадал, аварийных ситуаций на сетях электроснабжения нет, – передали в УГЗ.

В ведомстве добавили, что на сегодня, 21 сентября, запланированы работы по восстановлению линий электропередач.