В уфимской пекарне на камеру засняли лежащую девушку с приспущенными штанами

фото: соцсети

Жители уфимского Сипайлово, посетившие 20 сентября пекарню в местном торговом комплексе, стали свидетелями странной картины. На полу у одного из столиков лежала девушка с приспущенными штанами. Она пыталась встать и привлечь к себе внимание, размахивая рукой. Соответствующее видео в соцсетях опубликовал очевидец происшествия.

Что именно случилось с незнакомкой, пока неизвестно. Пользователи полагают, что горожанка находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, на днях в сеть слили видео с обнаженной блогеркой в салоне красоты.