«Я благодарен судьбе»: Элвин Грей рассказал о событии, которое изменило всю его жизнь

Фото: instagram.com/elvingrey_music/

Звезда башкирской и татарской эстрады Элвин Грей рассказал о знаменательном событии, которое произошло с ним пять лет назад и изменило его жизнь. Артист вспомнил, как он жил тогда в Москве, но в один прекрасный день собрал свои вещи и отправился на гастроли в Татарстан. В планах Радика Юльякшина были гастроли на два месяца, и, к великому удивлению молодого певца, публика встретила его творчество с большим восторгом и «приняла как родного».

- Сегодня ровно 5 лет с наших первых гастролей в Республике. 18.09.2015 мы оставили свою жизнь в Москве. Впереди были новые этапы в творчестве и жизни. Наша цель тогда казалась недосягаемой. Но мы смогли сделать то, о чем только мечтали. Тысячи концертов, миллионы зрителей... Я благодарен судьбе, слушателям, всем кто был и есть рядом. Хейтерам отдельный «Рахмат» - написал Радик Юльякшин в своем «Инстаграме».

Поклонники поздравили звезду с его головокружительным успехом и пожелали и в дальнейшем собирать полные концертные залы в Татарстане и в Башкирии.