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Происшествия

Поиски пропавшего под Уфой молодого человека завершились трагедией

Тело 32-летнего мужчины было найдено сегодня, 19 сентября
Анастасия КУЗНЕЦОВААнастасия КУЗНЕЦОВА
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При каких обстоятельствах погиб мужчина, не уточняется

При каких обстоятельствах погиб мужчина, не уточняется

Поиски пропавшего под Уфой две недели назад Константина Бузмакова окончены. Как сообщили сегодня, 19 сентября, волонтеры регионального отряда "Лиза. Алерт", 32-летний житель деревни Николаева был найден мертвым.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

При каких обстоятельствах погиб мужчина, не уточняется.

Напомним, что Константина Бузмакова хватились еще 5-го сентября. Он пропал из своего деревенского дома. В ориентировке отмечалось, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

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