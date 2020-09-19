Встречу пропавшего в Башкирии 81-летнего дедушки с семьей сняли на видео

Скриншот из видео

Минувшим вечером, 18 сентября, в соцсетях Башкирии распространилась информация о 81-летнему дедушке, пропавшем в деревне Куютамак Туймазинского района. Оказалось, что мужчина поехал с супругой в лес за грибами, в процессе тихой охоты они разминулись. Женщина благополучно вышла к дому, а мужчина заблудился. При этом он не взял с собой телефон.

На место вызвали спасателей Госкомитета Башкирии по ЧС, к поискам привлекли и волонтеров местных отрядов «Лиза Алерт» и «Лиза безопасность».

К счастью, их старания увенчались успехом и сегодня, 19 сентября, дедушку нашли. Он пробродил по лесу всю ночь. Встречу его с родными засняли на видео. Запись появилась на официальном канале регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.