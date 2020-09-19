В Башкирии 28-летний водитель погиб в опрокинувшемся авто

Фото: УГИБДД по Башкирии

ДТП со смертельным исходом случилось ночью в Альшеевском районе Башкирии. Житель Миякинского района на ВАЗ-2110 ехал по дороге между Тавричанкой и Зеленым Клином, но на втором километре его автомобиль занесло и выбросило в кювет. Машина перевернулась, 28-летний получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Напомним, что это не единственное смертельное ДТП за минувшие сутки, 18 сентября. Ночью в Бурзянском районе водитель сбил троих пешеходов, один из которых - 28-летняя девушка - погиб на месте.