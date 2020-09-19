Погода в Башкирии в воскресенье, 20 сентября

В регионе будет холодно, ветрено и дождливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 20 сентября, погода в Башкирии заметно ухудшится. Если накануне воздух в регионе прогревался почти до 20 градусов, то перед началом новой недели заметно похолодает. Синоптики полагают, что температура воздуха в Башкирии 20 сентября не превысит +7,+12 градусов. Ночью же она и вовсе может опуститься до +2 градусов. Виной тому циклонический вихрь над Южным Уралом.

Вдобавок весь день будет моросить дождь, кое-где весьма сильный. Осадки будут сопровождаться шквалистым ветром. Его порывы могут местами достигать 15-20 метров в секунду, о чем не преминуло уведомить региональное МЧС.