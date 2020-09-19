МЧС предупреждает жителей Башкирии о штормовом ветре

Вместе с ветром в город придут и дожди Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 20 сентября, в Башкирию придет штормовой ветер. Об этом жителей региона предупреждает МЧС. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Оповещение пришло на телефоны уфимцев и жителей других городов республики.

«Комсомольская правда» напоминает читателям об основных правилах безопасности при сильном ветре. Наибольшую опасность в нашем регионе представляют деревья и рекламные конструкции, а также крыши старых и ремонтируемых домов. За последние годы нередки были случаи падения веток и даже крупных деревьев на людей.

Особую осторожность стоит проявить и автовладельцам. Чтобы сохранить имущество, водителям не стоит парковать свои машины рядом с деревьями, рекламными баннерами и временными заборами.