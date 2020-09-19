В Башкирии от коронавируса умерли две женщины

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В Башкирии подтвердились сразу две смерти от COVID-19. По сообщению регионального Минздрава, новыми жертвами коронавируса в регионе стали две женщины.

49-летняя жительница Уфы имела такие сопутствующие диагнозы, как ретенционные кисты обоих почек и хронический индуративный панкреатит. У 66-летней женщины из Стерлитамака был сахарный диабет второго типа, ожирение и гипертоническая болезнь сердца. Общее число умерших от коронавируса в Башкирии теперь составляет 34 человека.

За минувший день было выявлено 34 новых случая заболевания, таким образом всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 8384 жителей республики.