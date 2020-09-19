Участок проспекта Октября в Уфе перекроют почти на месяц

Фото: ufacity.info

Для капитального ремонта улицы Города Галле в Уфе почти на месяц закроют участок проспекта Октября. По информации мэрии города, речь идет о крайней правой полосе проспекта от жилого дома №12 до остановки транспорта "Ул. им. Города Галле". На этом участке до 12 октября будут прокладывать ливневую канализацию и менять асфальт.

На обозначенном отрезке улицы Галле также планируется переустроить коммуникации, модернизировать наружное освещение, установить перильные ограждения и новые дорожные знаки и обновить два светофорных объекта.

Все эти работы по контракту должны завершиться через год, к 15 октября, однако в мэрии Уфы уверяют, что подрядчик намерен сделать все, чтобы движение на участке запустили уже в этом году.