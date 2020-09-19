Центр Уфы перекрывают из-за ремонта улиц

Дольше всего - до 15 октября - будет закрыт участок улицы Крупской Фото: Рустем АХУНОВ

В центре Уфы ограничено движение транспорта. Это связано с дорожными работами сразу на трех улицах города. До 27 сентября будет перекрыта проезжая часть улицы Цюрупы от улицы Пушкина до Октябрьской революции. Почти месяц, до 15 октября, для транспорта будет закрыт и участок улицы Крупской от пересечения с Коммунистической до Чернышевского.

Весь сегодняшний день, 19 сентября, ремонтные работы будут вестись на пересечении улиц Ленина и Революционной.

В мэрии Уфы уточнили, что менять полотно будут при благоприятной погоде.

Людям, передвигающимся на общественном транспорте, следует быть готовыми к смене маршрутов.