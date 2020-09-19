В Башкирию поступила пилотная партия вакцины от коронавируса

Фото: zabelin.mv/Instagram

Пилотная партия российской вакцины от коронавируса поступила в Башкирию. Пока она хранится на складе, но в скором времени ее доставят в больницы республики.

- Наши стационары уже получили инструкции по условиям ее хранения, транспортировки и применению препарата, - пояснил в своем "Инстаграме" министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Предполагается, что вакцина «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V), разработанная Центром им. Гамалеи, поможет выработать иммунитет к коронавирусу на срок до двух лет.

В первую очередь новую вакцину введут медицинскому персоналу, который взаимодействует с заболевшими и, соответственно, подвержен большему риску заражения.

- Массовая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, - пояснил Забелин.