В Башкирии планируют открыть уникальный эко-садик с соляной пещерой

Проект детского сада рассчитан на малышей от 0 до 3 лет Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Башкирии может появиться уникальный эко-садик с собственной соляной пещерой. С таким предложением выступил на предпринимательском часе в администрации Стерлитамака местный предприниматель. Как сообщает портал Сityopen.ru, по проекту необычного дошкольного учреждения в садике будет использоваться мебель и отделочные материалы только из натуральных экологичных материалов – никакой синтетики и химии, даже игрушки будут н простые, а с приставкой – эко. Также в садике будет работать собственная соляная пещера, благодаря чему маленьким воспитанникам не страшен будет ни грипп, ни ОРВИ. Также обдумывается возможность организации правильного питания – без муки и сахара, а также возможность для детей посещать занятия йогой, ЛФК и фитнес. Правда, почему-то возраст для юных воспитанников очень ограничен – всего лишь от 0 до 3 лет.

- Для реализации проекта необходима помощь в поиске инвесторов. Учреждение планируется разместить в Лазурном микрорайоне, — передает портал сообщение отдела администрации по связям со СМИ.