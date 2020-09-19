Жительнице Башкирии через суд пришлось доказывать, что она – ветеран ВОВ

Теперь пенсионерка может рассчитывать на ветеранские выплаты и льготы Фото: архив КП

89-летняя жительница Белорецка обратилась в суд, чтобы добиться присуждения звания «Труженика тыла». Как сообщает республиканская прокуратура, сначала пенсионерка обратилась с такой просьбой в управление социальной защиты, но получила отказ. Дело в том, что в военные годы женщина работала на железной дороге, но запись в трудовой книжке была сделана только на основании справки, поэтому в соцзащите усомнились в ее достоверности.

В итоге межрайонный прокурор обратился в суд с требованием признать за пожилой женщиной статус участника Великой Отечественной Войны, благодаря которому она сможет получить единовременную выплату в 50 тысяч рублей в честь годовщины победы, и другие ветеранские льготы.

- Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.