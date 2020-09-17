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В Уфе планируют построить дублирующую проспект Салавата Юлаева магистраль

Дорога соединит центр и северную часть столицы
Источник:kp.ru
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Уфимские власти планируют построить новую магистраль, которая будет дублировать проспект Салавата Юлаева. Проект Западного диаметра планируют завершить к 2040 году.

«Башинформ» передает, что дорога протянется от нового Бельского моста рядом с береговым склоном и окончится около нового моста на Интернациональной улице. Разработчики проекта отмечают, что движение в городе становится более затрудненным, поэтому Западный диаметр необходим для жизни города.

Пока что помешать реализации плана может рельеф с неустойчивым грунтом, поэтому окончательное решение пока что не приняли.