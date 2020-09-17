«Возможен мокрый снег»: синоптики пообещали в Башкирии «контрастные выходные»

Башгидрометцентр дал подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. В сообщении метеорологов сказано, что в грядущие выходные погодные условия «будут разными».

По информации синоптиков, 18 сентября в регион придет теплая воздушная масса, из-за чего после холодной погоды, которая царила на этой неделе, температура воздуха наконец-то повысится до +14,+19°. Осадки не ожидаются.

Что касается выходных, то в субботу, по предоставленным данным, будет кратковременное тепло, однако ожидается усиление ветра. Обещают также, что на западе Башкирии пройдут дожди.

Значительно испортится погода в воскресенье, 20 сентября. В этот день температура воздуха днем не превысит +7,+12°. В начале следующей недели из-за арктического воздуха ночью и утром возможен мокрый снег и гололедица.