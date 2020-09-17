Под Уфой пенсионер зарезал возлюбленного своей дочери

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства

Под Уфой 67-летний пенсионер зарезал возлюбленного собственной дочери. Убийство произошло вечером 13 сентября в деревне Ключевское Иглинского района Башкирии. Об этом сообщил источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах. По данным собеседника, пожилой мужчина имел криминальное прошлое – в 2005 году его судили за причинение тяжкого вреда здоровью и убийство. Подробности его очередного преступления рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Об инциденте в отдел полиции сообщила дочь пенсионера. Она рассказала, что ей позвонил отец и сказал, что убил ее молодого человека. На место преступления выехали правоохранители. Изначально подозреваемый не открывал им дверь. С ним были организованы переговоры, в ходе которых он все-таки впустил следователей в садовый дом, где лежало тело 29-летнего парня с ножевыми ранениями. Как пояснили в МВД, пожилой мужчина зарезал парня своей дочери после совместного распития спиртного и ссоры.

– Первые упреки полетели в адрес избранника дочери. Пожилой мужчина сказал, что тот к своим годам так и не смог ничего добиться. В ответ 29-летний оппонент дал пощечины. На этом ссора между мужчинами утихла, но ненадолго. Пожилой мужчина дождался, когда сожитель дочери уснет, и поставил точку в их отношениях. Он взял нож и нанес несколько ударов спящему мужчине, – передали в полиции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.