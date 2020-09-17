Радий Хабиров вновь обновил указ о режиме повышенной готовности

Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности

Глава Башкирии Радий Хабиров вновь внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. В редакции документа от 15 сентября введены две новации: продлен режим изоляции в социальных учреждениях и регламентированы поездки за рубеж для чиновников.

До 15 октября сохраняется режим обязательной самоизоляции в отношении граждан, находящихся в социальных учреждениях республики. До той же даты учреждения будут функционировать в автономном режиме. Список таких организаций должно составить Министерство труда и социальной защиты населения РБ.

Госслужащим разрешено ездить в командировки в регионы России и иностранные государства с неблагополучной эпидобстановкой только «в исключительных случаях». А руководителям госорганов Башкирии для выезда необходимо иметь еще и поручение главы республики.