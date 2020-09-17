В Уфе скончалась бабушка, которую племянница заперла в квартире и морила голодом

Пожилая женщина была ветераном труда, всю жизнь работала, а под конец жизни оказалась ненужной своим близким

К сожалению, печально завершилась история с 91-летней уфимкой, заслуженным ветераном труда, которая сидела запертая в своей квартире практически без еды. Напомним, что впервые о бабушке Даше рассказали волонтеры: с пожилой женщиной жестоко обошлась ее родная племянница. Добившись, чтобы престарелая родственница переписала на нее свою квартиру, женщина заперла ее без еды и даже не навещала. Тревогу забили соседи, когда старушка часами стучала по стенам, моля о помощи, поэтому пришлось подключать полицию и сотрудников МЧС.

Казалось бы, что теперь 91-летняя пенсионерка будет жить под присмотром сиделки, но, к сожалению, пожилая женщина скончалась.

- Сиделка сделала все возможное, но возраст берет своё .Племянница сначала отказалась хоронить бабушку, но после передумала и договорилась с сотрудником ритуальных служб ,что похоронят ее по эконом классу. Сама она присутствовать на похоронах не сможет по состоянию здоровья, - с грустью сообщают волонтеры фонда «Дорогие мои старики».