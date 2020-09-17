В Башкирии за сутки 91 человек заболел внебольничной пневмонией

В Башкирии вновь зафиксирован рост больных пневмонией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии продолжает расти число жителей с диагностированной внебольничной пневмонией. За минувшие сутки был зафиксирован еще 91 случай. При этом только 78 пациентов выписались по выздоровлению. Информацию представило региональное министерство здравоохранения.

Согласно тем же официальным данным ведомства, с начала сентября пневмония была выявлена почти у полутора тысяч жителей Башкирии. Количество летальных исходов в Минздраве не уточняется.

В то же время заражаемость коронавирусом этой осенью в Башкирии стабильно держится на одной отметке - 29-32 инфицированных в сутки.