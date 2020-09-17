В дом на Шота Руставели, который запретил строить Хабиров, вложились 103 дольщика

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В 34-этажный дом на улице Шота Руставели в Уфе, который запретил строить глава Башкирии Радий Хабиров, вложились 103 дольщика. Несколько квартир уже были распроданы. Об этом со ссылкой на совладельца компании-застройщика ПСК-6 Олега Филиппова сообщило радио «Эхо Москвы в Уфе». Предприниматель добавил, что в площадку под строительство было вложено 260 млн рублей, а на расселение ветхого жилья еще 200 млн.

Владелец фирмы, бизнесмен и депутат горсовета Андрей Носков воздержался от комментариев по поводу ситуации с запретом на стройку. Тем не менее он отметил, что все требования руководителя региона были выполнены.

Напомним, Хабиров потребовал свернуть стройку многоэтажки после многочисленных жалоб жильцов дома по адресу Шота Руставели, 5.