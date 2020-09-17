В Башкирии синоптики предупредили о ночных заморозках и шквалистом ветре

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии МЧС объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Несмотря на то, что на улице всего лишь сентябрь, бабьего лета похоже ждать уже не приходится. Вместо этого в республику приходят заморозки и шквалистый ветер. Так, средняя температура воздуха опустится до 0, а местами и вовсе до -2 градусов. Скорость порывов ветра достигнет 17 метров в секунду, так что при возможности горожан просят остаться дома и тщательно присматривать за детьми. При ночных заморозках осторожнее обращайтесь с печами и нагревателями, чтобы избежать пожара.

В Уфе будет чуточку теплее – ночью термометры опустятся не ниже +6, а днем воздух прогреется до +12. Впрочем, будет ветрено и промозгло, так что прогулки по осенним улицам тоже лучше не планировать.