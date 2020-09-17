Парламент Башкирии принял закон, запрещающий шуметь в квартирах во время «тихого часа»

В Башкирии запретили шуметь в квартирах с 13 до 15 часов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня, 17 сентября, депутаты башкирского парламента в окончательном чтении приняли закон о «тихом часе». Новая норма вводит запрет на шумные ремонтные работы в многоквартирных жилых домах в период с 13:00 до 15:00. Нарушителям грозит штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей (для граждан), от 3 до 5 тысяч рублей (для должностных лиц) и от 10 до 15 тысяч рублей (для юридических лиц).

В законе о «тихом часе» есть исключения. Шуметь разрешается жителям новостроек, введенных в эксплуатацию менее полутора лет назад. Запрет также не будет распространяться на аварийные и коммунальные службы – например, при ликвидации аварии или неотложных работ.