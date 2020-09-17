Число зараженных коронавирусом в Башкирии перевалило за 8,3 тысячи

31 человек с коронавирусом лежит в больнице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии коронавирусом по состоянию на 17 сентября заразилось 8 317 человек. За сутки инфекцию подтвердили у 31 жителя. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

За все время от COVID-19 выздоровели 7 777 человек, за последние 24 часа выписались 28. На лечении остаются 508 жителей, всего 31 из них лежит в больницах, а 477 носителей коронавируса переносят болезнь на амбулаторном лечении.

Новых случаев смерти не зарегистрировано. О последней – 32-й жертве ковида – стало известно 16 сентября.