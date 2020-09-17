Радий Хабиров признался, кем мечтал стать в детстве

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что в детстве мечтал стать биологом. Он сказал об этом 16 сентября в интервью детской телестудии «Точка роста» в селе Нижние Киги.

Руководитель региона отметил, что судьба, несмотря на его мечту, «повернулась иначе». Он также поделился с юной корреспонденткой, что любит путешествовать по республике, общаться с жителями и пообещал следующим летом непременно приехать на сплав по северным районам Башкирии.

16 сентября у Хабирова была рабочая поездка по Кигинскому району. Там он ознакомился с деятельностью предприятий агропромышленного комплекса, ходом благоустройства общественных пространств и осмотрел социальные и культурные объекты.

– Район в целом меня очень порадовал. Очень хотелось посмотреть, как идут дела у первой нашей женщины, возглавившей муниципалитет. В целом всё хорошо. Вижу, что люди здесь предприимчивые, активные, – сказал Хабиров перед отъездом в Уфу.

Напомним, Кигинском районом сейчас руководит Зухра Гордиенко. В январе 2020 года она стала первой возглавившей муниципалитет женщиной в истории Башкирии.